Макрон прокоментував 'злив' Трампом їхнього листування

Президент Франції заявив журналістам, що залишає право іншим оцінювати ситуацію з публікацією Трампом їхнього приватного листування.

Президент Франції Емманюель Макрон відреагував на публікацію президентом США Дональдом Трампом їхнього приватного листування, повідомляє BFM TV.

У вівторок, 20 січня, очільник Білого дому виклав фрагмент його спілкування з президентом Франції, в якому Макрон висловлював нерозуміння щодо дій Вашингтона стосовно Гренландії.

В повідомленні Макрон запропонував країнам G7 зібратися в Парижі в четвер, 22 січня, за участі представників України, Росії, Данії та Сирії, а двом главам держав – повечеряти разом.

Коли журналісти попросили президента Франції прокоментувати "злив" його листування з Трампом, Макрон підкреслив, що відповідає за свої вчинки та слова.

"Я беру на себе відповідальність за все, що роблю. Я звик бути послідовним у тому, що говорю на публіці, і в тому, що роблю в приватному житті", - зауважив він.

Також у Макрона журналісти запитали, чи вважає він "неввічливим" з боку президента США виставляти на публіку їхнє приватне листування. На це він відповів, що залишає іншим право оцінювати ситуацію.

Президент Франції поділився, що не планує особисту зустріч з Трампом в Давосі, оскільки очільник Білого дому приїжджає тоді, коли він вже буде покидати форум.

Водночас, Макрон не виключив, що у них буде можливість поспілкуватися у форматі саміту країн G7.

"Це може бути нагодою, але я вважаю, що нам слід бути надзвичайно спокійними та залишатися на своїх позиціях. І, зокрема, в економічному плані продовжувати рухатися вперед для забезпечення більшого зростання в Європі, захищати наші інтереси, коли правила не дотримуються, і підтримувати наших друзів, коли вони зазнають утисків", - сказав Макрон.

Трамп і Макрон: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент Франції Емманюель Макрон заявив, що світ дедалі більше змінюється, коли усталені демократичні правила перестають діяти. Макрон вважає, що зараз відбувається "зсув до автократії проти демократії". Він зазначив, що на це вказує збільшення випадків насилля. Зокрема, Макрон поділився, що в 2024 році сталося понад 60 воєн, що є абсолютним рекордом. Водночас, він зазначив, що деякі з них вдалося врегулювати.

Також ми писали, що наближене до французького лідера джерело поділилося з Bloomberg, що Макрон не планує приймати запрошення президента США Дональда Трампа до "Ради миру". Джерело пояснило, що на думку президента Франції, статут "Ради миру" виходить за межі Гази, і це викликає серйозну стурбованість. Особливо це стосується дотримання принципів та інституційної структури ООН, які Франція вважає непорушними.

