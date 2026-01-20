Зеленський призначив Кубракова позаштатним радником

Кубраков буде радником з питань інфраструктури та взаємодії з громадами.

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Кубракова, колишнього міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, своїм позаштатним радником. Про це йдеться в указі голови держави №66/2026 від 20 січня.

"Призначити Кубракова Олександра Миколайовича Радником Президента України з питань інфраструктури та взаємодії з громадами (поза штатом)", - йдеться в указі.

Раніше, 16 січня, Зеленський повідомив про проведену зустріч з Кубраковим.

"Важливо, що ми всі в команді України готові працювати разом і максимально ефективно заради спільних результатів. Обговорили деякі аспекти надзвичайної енергетичної ситуації в українських містах і громадах, перспективи нашої співпраці з партнерами заради посилення стійкості та інфраструктурного розвитку України. Є речі, які готуємося реалізувати", - повідомив тоді Зеленський у Telegram.

Звільнення Кубракова з посади віцепрем’єра - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у травні 2024 року Верховна Рада України звільнила Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

До того, 20 травня 2021 року Кубраков спочатку був призначений міністром інфраструктури, а 1 грудня 2022 року його призначили на посаду віцепрем'єр-міністра України з питань відновлення.

