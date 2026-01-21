МЗС України викликало главу місії Червоного Хреста через заяви про Україну та РФ

В МЗС підкреслили, що Україна діє виключно в межах міжнародного права та завдає ударів лише по законних військових цілях.

Міністерство закордонних справ України викликало на розмову главу Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста Хуана-Педро Шерера на розмову через заяви з прирівнюванням відповідальності Росії та України, повідомило відомство в Telegram.

Відомство зазначило, що в заяві регіонального директора МКЧХ від 14 січня фактично було поставлено знак рівності між відповідальністю Росії як держави-агресора та України, яка захищає себе і своїх громадян.

В МЗС України підкреслили, що вважають недопустимими такі формулювання.

"Україна діє виключно в межах міжнародного права та завдає ударів лише по законних військових цілях, реалізуючи своє право на самооборону відповідно до Статуту ООН", - підкреслили в МЗС України.

Більше того, в відомстві зазначили, що вважають будь-які спроби прирівнювати дії жертви агресії та агресора аморальними. Додається, що вони викривляють реальну картину війни.

"Київ очікує від МКЧХ чіткішої позиції та коректної публічної комунікації щодо причин гуманітарних страждань в Україні", - йдеться в повідомленні.

Українська сторона закликала Комітет активізувати зусилля для отримання безперешкодного доступу до українських військовополонених і цивільних, яких незаконно утримує Росія.

В МЗС України нагадали, що саме це питання має бути одним із ключових пріоритетів організації.

"Представники МКЧХ визнали недоречність спроб зрівнювати відповідальність сторін і погодилися з необхідністю змінити комунікаційні підходи. Хуан-Педро Шерер запевнив, що команда МКЧХ у Києві добре розуміє реальну гуманітарну ситуацію та на власному досвіді відчуває наслідки російських атак", - йдеться в заяві відомства.

Сторони домовилися посилити діалог, зокрема, провети додаткові консультації, які мають допомогти МКЧХ глибше усвідомити масштаби гуманітарної кризи в Україні та активніше працювати над доступом до полонених і утримуваних цивільних осіб.

Наслідки атаки РФ по Києву: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський заявив, що після чергового масованого обстрілу столиці України в ніч на 20 січня більше 4 тисячі багатоквартирних будинків не мають тепла. Зеленський додав, що понад мільйона споживачів не мають електрики. Він підкреслив, що всі сили мають бути направлені, щоб полегшити ситуацію, а урядовці повинні дати нелінійні пропозиції, як підтримати людей та бізнес. Зеленський поділився, що в середу чекає конкретний, чіткий перелік дій та рішень.

Також ми писали, що енергетичний експерт Володимир Омельченко розповів, що Росія наносить удари по підстанціях для того, щоб залишити Київ без внутрішнього та без зовнішнього енергозабезпечення. Омельченко додав, що ворог концентрує удари по столиці України, бо це центр прийняття рішень. Експерт припускає, що Кремль таким чином сподівається, що кияни не витримають та почнуть просити владу капітулювати і піти на російські умови.

