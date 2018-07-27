Викрадачів жіночих пуховиків на 3 мільйони гривень з одеського ринку "7-й кілометр" затримали на гарячому
В Одеській області затримано трьох зловмисників, які вкрали з контейнера на промтоварному ринку «7-й кілометр» партію жіночих пухових курток на суму близько 3 млн грн.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в Одеській області, підозрюваних затримано вчора, 26 липня.
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Встановлено, що чоловіки за допомогою гідравлічних ножиць зрізали замки, проникли в контейнер і викрали жіночі пуховики. Співробітники Авангардівського відділення поліції затримали зловмисників на гарячому, коли вони завантажували викрадене в мікроавтобус.
Затриманими виявилися двоє уродженців Одеської області і житель Херсонської області. У них вилучено викрадене майно, а також інструменти, за допомогою яких вони проникли в контейнер.
За даними начальника регіонального главку Нацполіції Дмитра Головіна, затримані - учасники етнічного злочинного угруповання.
«Затримано трьох чоловіків, віком від 20-35 років. Затримали на гарячому. Це вже їхній другий епізод - майже на 3 млн грн», - зазначив Головін.
Вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.