Викрадачів жіночих пуховиків на 3 мільйони гривень з одеського ринку "7-й кілометр" затримали на гарячому

В Одеській області затримано трьох чоловіків, які вкрали на ринку «7-й кілометр» одяг на 3 мільйони гривень. Троє молодиків розкрили контейнер і викрали з нього велику партію жіночих пухових курток.

В Одеській області затримано трьох зловмисників, які вкрали з контейнера на промтоварному ринку «7-й кілометр» партію жіночих пухових курток на суму близько 3 млн грн.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в Одеській області, підозрюваних затримано вчора, 26 липня.

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Встановлено, що чоловіки за допомогою гідравлічних ножиць зрізали замки, проникли в контейнер і викрали жіночі пуховики. Співробітники Авангардівського відділення поліції затримали зловмисників на гарячому, коли вони завантажували викрадене в мікроавтобус.

Затриманими виявилися двоє уродженців Одеської області і житель Херсонської області. У них вилучено викрадене майно, а також інструменти, за допомогою яких вони проникли в контейнер.

За даними начальника регіонального главку Нацполіції Дмитра Головіна, затримані - учасники етнічного злочинного угруповання.

«Затримано трьох чоловіків, віком від 20-35 років. Затримали на гарячому. Це вже їхній другий епізод - майже на 3 млн грн», - зазначив Головін.

Вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.