В Одесі 20 озброєних людей намагалися захопити приватне підприємство (фото)

12:25, 28 липня 2018
Інциденти
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В Одесі озброєні люди захопили підприємство / фото Facebook/Дмитро Головін

Про це начальник Головного управління Нацполіціі в Одеській області Дмитро Головін повідомив у Facebook.

За його даними, в Хмельницьке відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Боровського 20 невідомих озброєних чоловіків у камуфляжній формі захопили підприємство ПрП «Бетон-Одеса».

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На місце прибули бійці спецпідрозділу і Хмельницького відділення поліції.

За попередніми даними, за допомогою озброєних людей зацікавлені особи намагаються вирішити господарський спір. У чоловіків, які ввірвалися на підприємство, вилучено пістолети, гранати, автоматичну зброю тощо.

Проводяться відповідні невідкладні заходи.

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Теги: #рейдерське захоплення#Нацполіція Одеси