В Одесі 20 озброєних людей намагалися захопити приватне підприємство (фото)

Правоохоронці вилучили у чоловіків, які ввірвалися на територію підприємства, пістолети, гранати, автоматичну зброю тощо.

В Одесі сьогодні вранці 20 озброєних людей намагалися захопити приватне підприємство «Бетон-Одеса».

Про це начальник Головного управління Нацполіціі в Одеській області Дмитро Головін повідомив у Facebook.

За його даними, в Хмельницьке відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Боровського 20 невідомих озброєних чоловіків у камуфляжній формі захопили підприємство ПрП «Бетон-Одеса».

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На місце прибули бійці спецпідрозділу і Хмельницького відділення поліції.

За попередніми даними, за допомогою озброєних людей зацікавлені особи намагаються вирішити господарський спір. У чоловіків, які ввірвалися на підприємство, вилучено пістолети, гранати, автоматичну зброю тощо.

Проводяться відповідні невідкладні заходи.