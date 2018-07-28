Захоплення підприємства в Одесі озброєними людьми організував народний депутат - поліція

Сьогодні вранці 20 озброєних людей спробували захопити приватне підприємство «Бетон-Одеса», їх затримала поліція.

Захоплення одеського підприємства озброєними людьми організував народний депутат.

Про це у Facebook повідомив радник начальника регіонального главку поліції Руслан Форостяк.

За його даними, в числі затриманих 20 озброєних осіб, які спробували захопити бетонний завод, місцевих жителів немає. Затримані - з Києва, Рівного, а також один громадянин РФ.

«За деякими даними, якими володіють зараз правоохоронці, ці протиправні дії організовано одним з депутатів Верховної Ради», - заявив Форостяк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці 20 озброєних людей спробували захопити приватне підприємство «Бетон-Одеса». За попередніми даними, за допомогою озброєних людей зацікавлені особи намагаються вирішити господарський спір. У чоловіків, які ввірвалися на підприємство, вилучено пістолети, гранати, автоматичну зброю та ін.