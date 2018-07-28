На Харківщині автобус з двома десятками пасажирів злетів у кювет (фото)

14:09, 28 липня 2018
Інциденти
594 0
На Харківщині перевернувся автобус з пасажирами / фото ГУ НП Харківщини

Як сьогодні повідомили у поліції Харківщини, дорожньо-транспортна пригода сталася 27 липня о 12:40. 

"За попередніми даними, автобус рухався на автошляху Чугуїв-Мілове у бік Харкова. У транспортному засобі лопнула рульова тяга, внаслідок чого він перекинувся у кювет", - йдеться у повідомленні.

Постраждалих внаслідок ДТП на Харківщині немає / фото ГУ НП Харківщини

В результаті аварії ї ніхто з громадян не постраждав.

Інформація про подію внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Чугуївського відділу поліції. Поліцейські з’ясовують усі осбтавини дорожньо-транспортної пригоди.

фото ГУ НП Харківщини

Як повідомляв УНІАН, 23 липня під Києвом автобус з дітьми з'їхав у кювет. Причиною стало те, що водій автобуса заснув за кермом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ДТП#автобус#Харківщина#автобус з'їхав у кювет