На Харківщині автобус з двома десятками пасажирів злетів у кювет (фото)
14:09, 28 липня 2018Інциденти
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Внаслідок аварії постраждалих немає.
На Харківщині перевернувся автобус з пасажирами / фото ГУ НП Харківщини
У Чугуївському районі Харківської області перекинувся автобус з пасажирами. У транспортному засобі знаходилося 22 пасажири та водій.
Як сьогодні повідомили у поліції Харківщини, дорожньо-транспортна пригода сталася 27 липня о 12:40.
"За попередніми даними, автобус рухався на автошляху Чугуїв-Мілове у бік Харкова. У транспортному засобі лопнула рульова тяга, внаслідок чого він перекинувся у кювет", - йдеться у повідомленні.
Постраждалих внаслідок ДТП на Харківщині немає / фото ГУ НП Харківщини
В результаті аварії ї ніхто з громадян не постраждав.
Інформація про подію внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Чугуївського відділу поліції. Поліцейські з’ясовують усі осбтавини дорожньо-транспортної пригоди.
фото ГУ НП Харківщини
Як повідомляв УНІАН, 23 липня під Києвом автобус з дітьми з'їхав у кювет. Причиною стало те, що водій автобуса заснув за кермом.
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