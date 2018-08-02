На Миколаївщині фермери і поліція побилися на дорозі через перевантажені фури (фото, відео)

Крім фермера, поліцейські нікого з учасників бійки більше не затримували.

У Миколаївській області в четвер, 2 серпня, на автодорозі Н-11 встановили пункт габаритно-вагового контролю - це спровокувало конфлікти між водіями вантажних автомобілів і працівниками ГВК.

Між сторонами конфлікту сталася бійка, повідомляє "Преступности.НЕТ".

Зазначається, що вранці кілька водіїв вантажівок, які перевозили зерно, відмовилися заїжджати на ваговий контроль і просто висипали вміст кузовів й причепів на узбіччя.

Читайте також«Вбиті» дороги: чому в Україні не зникає перевантаження

"Цей вантаж перевозила фірма "Діонісій VN", а саме зерно нібито належить фермерському господарству "Південні лани". Працівники УТБ кажуть, що нібито накладні на вантаж підроблені, а перевізник вже попадався на перевантаженнях. Через це йшлося про виклик співробітників управління захисту економіки Нацполіції", - розповіли журналісти.

Після цього до пункту вагового контролю прибула група підтримка водіїв вантажного транспорту і група тактико-оперативного реагування патрульної поліції. Патрульна поліція почала оформляти адмінпротоколи за забруднення проїжджої частини на водіїв, які висипали зерно.

Виникла суперечка, яка переросла у штовханину, а потім і бійка.

Власник фур Віталій Тарабрін взяв відро із зерном і пішов висипати його на співробітників Укртрансбезпеки. Поліція затримала його і в цей момент йому на допомогу кинулися водії фур - виникла сутичка.

Наступна хвиля конфлікту почалася після того, як призвідника посадили в службовий автомобіль поліції та почали відвозити до відділку поліції.

Крім фермера, поліцейські нікого з учасників бійки більше не затримували. Кілька учасників конфлікту отримали легкі ушкодження.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

Як повідомляв УНІАН, Україна планує запустити автоматичний ваговий контроль на дорогах. Мета пілотного проекту в тому, щоб вже до 2019 року жоден вантажний автомобіль вагою понад 40 тонн не міг ні заїхати, ні виїхати з Києва. А в трирічній перспективі - щоб вага вантажних авто на всіх дорогах України не перевищувала 40 тонн.