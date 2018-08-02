У Запоріжжі водій під наркотиками на несправній маршрутці возив пасажирів

У водія патрульні вилучили водійське посвідчення і відсторонили від керування транспортним засобом, який до того ж виявився несправним.

У Запоріжжі патрульні поліцейські зупинили водія маршрутного таксі, який перебував під впливом наркотиків.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі патрульної поліції Запорізької області.

Водія зупинили вчора ввечері, 1 серпня. Під час спілкування з ним патрульні виявили ознаки наркотичного сп'яніння і направили 39-річного чоловіка до медичного закладу на обстеження. За висновком лікаря, водій маршрутки перебував у стані наркотичного сп'яніння (метадон).

У водія патрульні вилучили посвідчення водія, відсторонили від керування транспортним засобом і склали два протоколи.

Крім того, транспортний засіб, що надає послуги з перевезення пасажирів, мав технічні несправності, не відповідав вимогам правил технічної експлуатації.