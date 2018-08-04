На Закарпатті перекрили трасу Київ - Чоп через масштабне ДТП з постраждалими (фото, відео)
13:53, 04 серпня 2018Інциденти
524 0
У лікарні повідомили, що один з потерпілих знаходиться у вкрай важкому стані.
У Закарпатській області на трасі Київ - Чоп поблизу села Іванівці сталося масштабне ДТП фото Mukachevo.net
У Закарпатській області на трасі Київ - Чоп поблизу села Іванівці сталося масштабне ДТП за участю трьох транспортних засобів.
Як повідомляє прес-служба обласної поліції, в результаті зіткнення Volkswagen Tiguan, Volkswagen Transporter і Mercedes постраждали чотири людини.
За попередньою інформацією, Volkswagen Tiguan виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся спочатку з Mercedes, а потім з Volkswagen Transporter.
Читайте такожНа Херсонщині п'ятому п'яний військовий комісар збив на смерть молодого подружжя (фото)
За інформацією видання Mukachevo.net, траса на кілька годин перекрита, організовано об'їзд.
У лікарні журналістам повідомили, що один з потерпілих знаходиться у вкрай важкому стані, за його життя борються лікарі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter