На Полтавщині внаслідок вибуху газового балона у приватному будинку постраждали четверо осіб
18:19, 04 серпня 2018Інциденти
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Інцидент стався сьогодні зранку у селі Зуївці Миргородського району.
Внаслідок вибуху зруйновано будинок \ фото УНІАН
У Полтавській області внаслідок вибуху газового балона у приватному будинку постраждали чотири людини.
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Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.
За даними ДСНС, 4 серпня о 09:00 у селі Зуївці Миргородського району в приватному одноповерховому житловому будинку стався вибух газового балона. Внаслідок вибуху постраждали четверо людей. Постраждалих з опіками госпіталізовано.
Внаслідок вибуху зруйновано будинок та виникла пожежа на площі 48 кв. м. Пожежу ліквідовано о 13:20.
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