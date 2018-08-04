На Полтавщині внаслідок вибуху газового балона у приватному будинку постраждали четверо осіб

Інцидент стався сьогодні зранку у селі Зуївці Миргородського району.

У Полтавській області внаслідок вибуху газового балона у приватному будинку постраждали чотири людини.

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Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, 4 серпня о 09:00 у селі Зуївці Миргородського району в приватному одноповерховому житловому будинку стався вибух газового балона. Внаслідок вибуху постраждали четверо людей. Постраждалих з опіками госпіталізовано.

Внаслідок вибуху зруйновано будинок та виникла пожежа на площі 48 кв. м. Пожежу ліквідовано о 13:20.