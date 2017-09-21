У Києві на даху багатоповерхівки стався вибух, є постраждалі (фото)

У Києві сьогодні, 21 вересня, стався вибух на даху дев’ятиповерхівки, є постраждалі. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Facebook.

Зазначається, що вибух стався у багатоповерхівці на на вул. Березняківській, 26, в Дніпровському районі міста.

«Рятувальники встановили, що під час проведення ремонтних робіт по заміні рубероїдного покриття стався вибух газового баллону без послідуючого горіння», - йдеться у повідомлленні.

Внаслідок вибуху було травмовано 2 робітників. Бригадами швидкої медичної допомоги постраждалі, з опіками спини, рук, тіла та обличчя, госпіталізовані до опікового центру.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Києві затримали чоловіка, який повідомив про "замінування" держустанови.

«Близько 11-ї години до Печерського управління поліції зателефонував невідомий із вимогами надати три патрульні наряди до стели на Майдані Незалежності. Також чоловік додав, що в іншому випадку біля будівлі державної установи пролунає вибух. На адресу негайно виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки», - йдеться у повідомленні.