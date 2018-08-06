На Дніпропетровщині у барі побили ветерана АТО

Поліція з'ясовує обставини інциденту з учасником АТО.

Близько 2 ночі 5 серпня в селищі Карнаухівка Дніпропетровської області в диско-барі "Скорпіон" група відвідувачів закладу побила ветерана АТО, інваліда війни 2 групи Костянтина Коротюка.

Про це ТСН.ua повідомив сам потерпілий. "Кофлікт виник раптово. Я побачив біля бару дівчат, які вийшли справляти потребу прямо біля входу будівлі. Зробив їм зауваження, після чого вони покликали своїх, так би мовити, друзів. Я був один, тому ці особи і "накинулись", - розповів він.

Потерпілий - інвалід другої групи через вади зору, які він отримав під час участі у бойових діях під Амвросіївкою у 2014 році — він дуже погано бачить, одне око майже сліпе.

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Наразі потерпілий перебуває у Дніпродзержинській міській лікарні швидкої допомоги в стаціонарному відділенні з пошкодженнями голови, обличчя та струсом мозку. У день злочину він подав заяву до поліції.

Крім того, Коротюк стверджує, що до побиття міг бути причетний орендар бару "Скорпіон", який, до того ж, нібито організовує у закладі нелегальний продаж алкоголю в нічний час.

"У цьому селі усі знають, що цей бар "гудить" до ранку, а ліцензій на продаж алкоголю там ніяких ніколи не було", — зазначив він.

Своєю чергою, в обласній поліції підтвердили, що Констянтин Коротюк звертався до правоохоронців з відповідною заявою 5 серпня о 10:35.

"У заяві він написав, що його побив невідомий чоловік на ім’я Віталій. Наразі правова кваліфікація інциденту не встановлена, її визначать після з’ясування ступені тілесних пошкоджень. Для цього потерпілому дали направлення на судмедекспертизу", — заявила прес-офіцер поліції Олена Тимченко.

Обставини події з'ясовує дільничий офіцер, який буде опитувати свідків та встановлювати особу ймовірного нападника.

У поліції також поінформували, що потерпілий був у закладі з братом. Останній підтвердив факт події, проте не повідомив, чи був присутнім поряд на момент сутички.

"Брат живе у Кам'янському, а я у Києві. Про подію дізнався від нього та від матері по телефону", — розповів Михайло Коротюк.

Як повідомляв УНІАН, активіста, колишнього учасника АТО (позивний «Сармат») Віталія Олешка застрелили з мисливської рушниці на подвір‘ї його будинку-готелю 31 липня.

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Суд Бердянська заарештував чотирьох підозрюваних - Артема Матюшина, Олександра Обухова, Миколу Ломаку та Максима Владимиренкова строком на 60 діб без права внесення застави. За словами свідків, саме Матюшин стріляв з рушниці в Олешка.