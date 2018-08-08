В Україні минулого місяця внаслідок ДТП загинуло 19 дітей, понад 320 постраждали
У липні в Україні внаслідок дорожно-транспортних пригод загинуло 19 дітей, постраждалих віком до вісімнадцяти років - 324.
Про це на своїй сторінці Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
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"Тільки за липень місяць в Україні постраждало в ДТП 324 дитини віком «до вісімнадцяти». Ще 19 загиблих-дітей. З них: дітей-пішоходів постраждало - 91, загинуло - 8; дітей-велосипедистів постраждало - 34, загинуло - 1; в інших ДТП - постраждало 199 дітей, загинули - 10 дітей", - повідомив він.
За його словами, причин ДТП небагато, в основному - це порушення правил дорожнього руху.
"Дитина порушила правила дорожнього руху, батьки порушили правила дорожнього руху, хтось інший порушив правила дорожнього руху і ті самі "непереборні випадки", - написав Білошицький.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 серпня, на Херсонщині внаслідок зіткнення вантажівки з легковиком загинули двоє дітей.