На Херсонщині внаслідок зіткнення вантажівки з легковиком загинули двоє дітей (фото)

За попередніми даними, водій автомобіля Mazda з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу та здійснив наїзд на автомобіль «МАЗ», що стояв на місці.

У Херсонській області внаслідок зіткнення вантажівки з іномаркою загинули двоє малолітніх дітей, їхніх батьків з травмами госпіталізовано до лікарні.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області, інформація про ДТП з постраждалими надійшла до правоохоронців сьогодні о 11:21.

За даними поліції, аварія сталася на території Олешківського району в районі 269 кілометра автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ між легковим автомобілем Mazda-3 та вантажівкою «МАЗ».

На місці пригоди працівники поліції попередньо з’ясували, що 44-річний водій автомобіля Mazda-3, рухаючись в напрямку м. Генічеськ, поки що з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу та здійснив наїзд на автомобіль «МАЗ», що стояв на місці.

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«В результаті ДТП двоє малолітніх пасажирів легковика від отриманих травм загинули. Їхні батьки з тілесними ушкодженнями доставлені в Центральну районну лікарню м. Нова Каховка», - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що попередня правова кваліфікація події – ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Проводяться необхідні слідчі дії для встановлення усіх обставин пригоди.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня на Дніпропетровщині іномарка зіткнулася з рейсовим автобусом, внаслідок чого загинули двоє осіб та ще понад 20 дістали травми.