Поліція затримала винуватця моторошної ДТП на Запоріжжі

Внаслідок зіткнення вантажівки та маршрутки загинуло 6 осіб, ще 12 травмовано.

Поліція затримала водія вантажівки, який спричинив ДТП у Запорізькій області, внаслідок якої загинув один дорослий, 5 дітей та ще 12 – отримали травми.

Читайте такожУ моторошній ДТП під Запоріжжям загинули четверо дітей - ЗМІ (фото, відео)

Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ України на сторінці у Facebook.

«Сьогодні на трасі «Харків-Севастополь» сталося зіткнення вантажного автомобіля «КамАЗ» з мікроавтобусом. У результаті ДТП мікроавтобус перекинувся. Загинуло шість людей, ще 12 – отримали травми. Серед загиблих – п’ять дітей. За кермом вантажного автомобіля знаходився 31-річний житель м. Краматорськ Донецької області. Наразі слідчими прийнято рішення затримати водія вантажівки «КамАЗ» в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу», - йдеться у повідомленні.