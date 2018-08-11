На Рівненщині внаслідок ДТП водій вантажівки згорів заживо (фото)

Ще один чоловік з опіками потрапив до реанімації.

На Рівненському відділку траси «Київ-Чоп», у селі Птича Дубенського району внаслідок ДТП водій вантажівки згорів заживо, інший – з опіками потрапив до реанімації.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, у селі Птича сталося зіткнення автомобіля DAF 95, який прямував у напрямку Львова, із молоковозом ГАЗ, що виїжджав із другорядної дороги.

Унаслідок зіткнення вантажівка DAF загорілася. У пожежі загинув водій. Його напарник, 41-річний мешканець Житомирської області, не постраждав.

Водія молоковоза із термічними опіками 20% тіла госпіталізували у реанімаційне відділення медичного закладу.

Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій пожежу оперативно ліквідували.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та експерти.

Рух на цій ділянці ускладнено. Поліцейські організували об’їзд для легкових автомобілів, водії вантажних – чекають.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у Запорізькій області внаслідок зіткнення вантажного автомобіля «КамАЗ» та маршрутного таксі шестеро людей загинули, ще 12 травмовані.