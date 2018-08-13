У курортній Кирилівці відпочивальники знайшли тіло третього за два дні потопельника

Юнак втопився 9 серпня під час шторму, пошуки його тіла тривали кілька днів.

У минулі вихідні відпочивальники знайшли тіло трагічно загиблого хлопця, пошуки якого вели рятувальники з 9 серпня. Тіло 16-річного молодого чоловіка було виявлено між островами Бірючий та Степком.

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Як передають Местные вести, 9 серпня молодий чоловік і дівчина під час шторму пішли купатися. За словами очевидців, молоді люди відійшли від берега на 30 метрів і зникли з виду. Через деякий час відпочивальники помітили дівчину і витягли її на берег. Хлопця врятувати не вдалося. Пошуки тіла були ускладнені штормовою погодою.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у Кирилівці відпочивальники знайшли і дістали з води тіла двох утоплеників - 24-річного та 53-річного чоловіків.