Стали відомі мотиви вбивства 20-річної дівчини в Житомирі

Убивця помстився дівчині за те, що вона надала потрібну інформацію зловмисникам, які у червні цього року тривали час утримували його в гаражі, вимагаючи гроші.

У Житомирі затриманий чоловік, підозрюваний у вбивстві 20-річної Анни Голубенко, яка зникла 2 серпня цього року, вчинив злочин з метою помсти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Житомирі повідомив начальник ГУ Нацполіції у Житомирській області В`ячеслав Печененко.

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За його словами, убивця помстився дівчині за те, що саме Голубенко, на його думку, надала потрібну інформацію зловмисникам, які у червні цього року тривалий час утримували його в гаражі, вимагаючи гроші, про що УНІАН також повідомляв.

Печененко наголосив, що ця справа викрадення людини виявилася напряму пов'язана із вбивством житомирянки.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня у Житомирській області поліція затримала підозрюваного у вбивстві 20-річної Голубенко, яка зникла 2 серпня.

8 серпня у Житомирському районі знайшли її тіло. 10 серпня підозрюваного у вбивстві 20-річної дівчини суд взяв під варту без права внесення грошової застави.

У рамках досудового розслідування, розпочатого за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України, проводився комплекс заходів для розкриття злочину.