Задушив й відвіз у лісосмугу: в Житомирі взяли під варту підозрюваного у вбивстві 20-річної дівчини

За даними слідства, злочинець задушив потерпілу в авто й, щоб приховати злочин, відвіз жертву у лісову смугу, де залишив у яру.

У Житомирі взяли під варту без права внесення грошової застави підозрюваного у вбивстві 20-річної дівчини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Житомирі повідомив начальник ГУНП у Житомирській області В'ячеслав Печененко.

За його словами, підозрюваного у вбивстві 20-річної дівчини взяли під варту без права внесення грошової застави.Таке рішення 10 серпня ухвалив Корольовський районний суд Житомира.

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Печененко також повідомив подробиці затримання зловмисника та детально відповів на запитання журналістів щодо цього резонансного вбивства.

Так, на брифінгу, зокрема, прозвучало, що уродженця Житомира підозрюють у скоєнні вбивства своєї знайомої Анни Голубенко. За даними слідства, злочинець задушив потерпілу в автомобілі й, щоб приховати злочин, відвіз жертву у лісову смугу, де залишив у яру, прикривши сміттям.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня у Житомирській області поліція затримала підозрюваного у вбивстві 20-річної Анни Голубенко. 8 серпня у Житомирському районі на околиці села Бондарці знайшли її тіло. Голубенко зникла 2 серпня цього року. За словами матері зниклої, її дочка 2 серпня вранці пішла з дому та не повернулась. Рідні припускали, що дівчина могла поїхати до Києва. Однак, коли тіло дівчини знайшли, експертиза встановила, що на момент надходження повідомлення про зникнення, дівчину вже було вбито. У рамках досудового розслідування, розпочатого за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України, проводився комплекс заходів для розкриття злочину і встановлення причетних осіб. Розслідування цієї справи триває.