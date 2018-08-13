ДТП із 10 загиблими на Житомирщині: водій не намагався гальмувати, тому що заснув - поліція

Експертиза встановила, що були внесені конструктивні зміни в гальмівну систему - але це не вплинуло на наслідки жахливої ДТП.

Водій маршрутки, що потрапила у смертельну ДТП у Житомирській області 20 липня, на момент аварії заснув за кермом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Житомирі повідомив начальник ГУНП у Житомирській області В’ячеслав Печененко.

«Вже після експертизи ми побачили, що були внесені конструктивні зміни в гальмівну систему (маршрутки, що потрапила в аварію – УНІАН), але це не вплинуло на наслідки (ДТП – УНІАН)», - зазначив він.

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Також Печененко повідомив, що водій маршрутки заснув за кермом, що і спричинило трагедію.

«Тому що з ймовірністю у 99% там просто водій заснув за кермом, адже навіть гальмівного шляху не було, і він (водій – УНІАН) не намагався гальмувати», - зауважив правоохоронець.

Як повідомляв УНІАН, вранці 20 липня на автодорозі Київ-Чоп біля с. Глибочиці Житомирського району внаслідок зіткнення маршрутки та вантажівки загинули 10 осіб.

23 липня Корольовський районний суд Житомира відправив під домашній арешт на 60 діб Петра Луцика – власника маршрутки, в якій у ДТП 20 липня загинули 10 людей.