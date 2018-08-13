У Києві "Волга" врізалася у натовп людей (фото, відео)

На Троєщині "Волга" вилетіла на тротуар.

У понеділок, 13 серпня, близько 13:00 у Деснянському районі Києва "Волга" вилетіла на тротуар й збила перехожих.

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Про стан постраждалих наразі невідомо. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

"На перехресті біля "Нової лінії" зіткнулися "Волга" і "дев'ятка". Від удару "Волгу" віднесло на тротуар у натовп людей. Є постраждалі. Інформації про їхній стан поки що немає. Очікують патрульну поліцію і швидку допомогу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на автодорозі Бориспіль Дніпро водій авто DACIA Logan, намагаючись виконати маневр обгону, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з декількома автомобілями. В результаті ДТП загинули три людини, ще троє дістали травми.