У Києві "Волга" врізалася у натовп людей (фото, відео)
14:36, 13 серпня 2018Інциденти
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На Троєщині "Волга" вилетіла на тротуар.
Про стан постраждалих наразі невідомо / фото facebook.com/dtp.kiev.ua
У понеділок, 13 серпня, близько 13:00 у Деснянському районі Києва "Волга" вилетіла на тротуар й збила перехожих.
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Про стан постраждалих наразі невідомо. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.
"На перехресті біля "Нової лінії" зіткнулися "Волга" і "дев'ятка". Від удару "Волгу" віднесло на тротуар у натовп людей. Є постраждалі. Інформації про їхній стан поки що немає. Очікують патрульну поліцію і швидку допомогу", - йдеться у повідомленні.
фото facebook.com/dtp.kiev.ua
Як повідомляв УНІАН, на автодорозі Бориспіль Дніпро водій авто DACIA Logan, намагаючись виконати маневр обгону, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з декількома автомобілями. В результаті ДТП загинули три людини, ще троє дістали травми.
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