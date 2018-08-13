В Одесі винесли вирок диверсанту за підготовку теракту

В Одесі до чотирьох років і восьми місяців позбавлення волі засуджено завербованого спецслужбами Росії диверсанта.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління Служби безпеки України в Одеській області.

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Оперативники спецслужби встановили, що за вказівкою російських кураторів упродовж серпня - вересня 2015 року зловмисник, перебуваючи у складі однієї з сепаратистських організацій Одеси, розробляв і відпрацьовував план вбивства відомого в місті громадського активіста шляхом здійснення теракту. За задумом зловмисника, це мало викликати широкий суспільний резонанс і дестабілізацію ситуації в регіоні.

Правоохоронці запобігли злочину і затримали зловмисника у вересні 2015 року. Приморський районний суд Одеси визнав диверсанта винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14, п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 і ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (підготовка до навмисного вбивства і теракту) Кримінального кодексу України.

Відзначається, що напередодні вирок суду набув чинності.

Як уточнив УНІАН представник правоохоронних органів, засуджено 52-річного чоловіка - учасника руху «Народна дружина» (бойове крило Одеського антимайдану). Засуджений у змові з громадянином Росії мали намір вбити отамана ГО «Чорноморське Гайдамацьке об'єднання» Сергія Гуцалюка - відомого активіста місцевого Євромайдану.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2015 року співробітники СБУ затримали в Одеській області членів диверсійної групи, яка планувала низку гучних терактів і вбивств на замовлення. Зокрема, за завданням кураторів із ГРУ Генштабу Росії члени групи збиралися здійснити вибухи в місцях дислокації правоохоронців, на військових об'єктах, волонтерських і проукраїнських громадських організацій.

Також стало відомо, що затримані планували вбити громадського працівника Гуцалюка і його сім'ю.

Повідомлялося, що один із затриманих зустрівся в окупованому Севастополі з колишнім співробітником ГРУ Андрієм Коваленком та представником спецслужб РФ, які озвучили завдання, поставлені перед диверсантами.

Зокрема, група повинна була проводити акції у вигляді протестів, походів і диверсії. Як «аванс» члени групи мали підірвати поліцейську машину, «коктейлем Молотова» підпалити офіс патріотичної організації - «Правого сектору», «Самооборони Майдану Одеси» або «Автомайдану».

Як зізнався підозрюваний, куратори запропонували провести «акцію з ліквідації громадського діяча Гуцалюка».