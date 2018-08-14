В Одесі із СІЗО госпіталізовано екс-директора табору «Вікторія»

В Одесі із СІЗО госпіталізовано Петроса Саркісяна - екс-директора дитячого муніципального спортивно-оздоровчого комплексу «Вікторія», в якому в 2017 році під час пожежі загинули троє дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в Київському районному суді Одеси мало відбутися чергове засідання в об'єднаній справі стосовно Саркісяна, який підозрюється в порушенні правил пожежної безпеки, і його заступниці Тетяни Ланіної, якій інкримінують привласнення 120 тис. грн бюджетних коштів.

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Однак до суду Саркісяна не доставили, як пояснив конвой, через те, що його в слідчому ізоляторі не виявилося в зв'язку з госпіталізацією.

Як уточнили в пенітенціарній службі, фігуранта направлено до лікарні через погіршення стану здоров'я. Зазначається, що в медичному закладі він перебуватиме під охороною.

Ланіна також на засідання не з'явилася. За словами її адвоката, теж через проблеми зі здоров'ям.

Наступне засідання має відбутися 16 серпня.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі пізно ввечері 15 вересня 2017 року на території дитячого комплексу «Вікторія» сталася пожежа, унаслідок якої загинули три дівчинки - вихованки творчого колективу «Адель».

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Були затримані директор комплексу Саркісян і старший вихователь Наталія Цокур (Янчик), яка за функціональними обов'язками мала була відповідати за пожежну безпеку.

24 квітня суд засудив Цокур до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

Фігурантом справи також є підозрювана в халатності колишній віце-мер Одеси Зінаїда Цвірінько, розслідування стосовно якої було завершено 27 квітня. Матеріали передані до суду.

Крім того, в справі фігурують колишній керівник Київського відділу ГУ ДСНС в Одеській області та інспектор, які підозрюються в службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

Також у травні прокуратура повідомила Саркісяну і його заступниці про підозру в заволодінні 120 тис. грн бюджетних коштів, і 18 червня до Київського райсуду Одеси було направлено обвинувальний акт. У червні заступник директора табору Ланіна відшкодувала бюджету міста завдані збитки - понад 120 тис. грн.

2 липня адвокат 37 потерпілих сімей заявив клопотання про стягнення з Одеської міськради 3,9 млн грн компенсації за моральну шкоду

Наприкінці липня суд об'єднав справи Ланіної і Саркісяна. Останній кілька разів скаржився на проблеми зі здоров'ям, йому викликали в суд швидку допомогу. Він єдиний з фігурантів, кого тримають у СІЗО.