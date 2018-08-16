Депутат-"свободівець" потрапив у ДТП в Києві

У автомобіль "свободівця" Ігоря Мірошниченка на швидкості врізалася Honda.

Депутат Київради від партії "Свобода", колишній нардеп Ігор Мірошниченко потрапив у ДТП на проспекті Перемоги в Києві.

Про це сам Мірошниченко написав на своїй сторінці в Facebook.

"Всім друзям і небайдужим, які обговорюють ДТП за моєї участі на проспекті Перемоги. Зі мною все гаразд. З "Хондою", яка на швидкості наздогнала мене біля Центрального РАЦС справи кепські, але водій та пасажирка – живі й здорові", - написав Мірошниченко.

Читайте такожПодвійна п'яна ДТП: у Києві авто збило людей на пішохідному переході, а потім паралізувало рух трамваїв (фото, відео)

Водій автомобіля Honda телеканалу 112 Україна розповів, що він їхав зі швидкістю 90 км/год, коли його підрізав інший автомобіль. Через це Honda зіткнулася з "BMW".

"Ми їхали по швидкісній частині. Була червона машина без поворотника наліво, наїхала на мене, я натиснув на гальма і вивернув кермо вправо, мене занесло", - заявив водій Honda Азір Рамазанов.

Ігор Мірошниченко стверджує, що їхав зі швидкістю 50 км/год, коли почув ззаду звук, схожий на звук байка, що розганяється.

"Виявилося, що це не байк, а автомобіль, який на божевільній швидкості летить мені в зад. Він мене вдарив, після чого я трохи прокотився, зупинився, повідомив страхову компанію і поліцію", - розповів "свободівець".