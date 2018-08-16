В Одесі 2-річна дитина випала з п'ятого поверху і залишилася живою

Зараз дитина перебуває в реанімації.

Сьогодні в Одесі 2-річна дитина випала з 5-го поверху і залишилася живою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила волонтер Любов Любушкіна.

Надзвичайна подія сталася в Суворовському районі Одеси.

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«Сьогодні з 5 поверху випав малюк Островський Кирило. 2 роки. Зараз перебуває в реанімації...», - повідомила волонтер.

Зазначається, що сім'я, в якій сталося нещастя, є благополучною. Волонтери збирають гроші для порятунку дитини.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, раніше у Львові внаслідок падіння з вікна сьомого поверху поліклініки загинув 92-річний чоловік.