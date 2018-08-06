У Львові з вікна сьомого поверху поліклініки викинувся 92-річний чоловік

Пенсіонер залишив записку з проханням нікого не звинувачувати у його смерті.

У Львові внаслідок падіння з вікна сьомого поверху поліклініки загинув 92-річний чоловік.

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Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, сьогодні близько 10.30 надійшла інформація про те, що внаслідок падіння з вікна поліклініки на вул. Симоненка загинув чоловік.

«92-річний житель Львова випав з вікна сходової клітки на сьомому поверсі поліклініки. Чоловік залишив записку з проханням нікого не звинувачувати у його смерті», - зазначається у повідомленні.

На місці працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.