У Львові з вікна сьомого поверху поліклініки викинувся 92-річний чоловік
21:06, 06 серпня 2018Інциденти
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Пенсіонер залишив записку з проханням нікого не звинувачувати у його смерті.
На місці працює слідчо-оперативна група \ фото УНІАН
У Львові внаслідок падіння з вікна сьомого поверху поліклініки загинув 92-річний чоловік.
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Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, сьогодні близько 10.30 надійшла інформація про те, що внаслідок падіння з вікна поліклініки на вул. Симоненка загинув чоловік.
«92-річний житель Львова випав з вікна сходової клітки на сьомому поверсі поліклініки. Чоловік залишив записку з проханням нікого не звинувачувати у його смерті», - зазначається у повідомленні.
На місці працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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