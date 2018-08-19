Потоп у Києві: після зливи біля «Олімпійської» просіли дороги (фото)

Напередодні столиця постраждала від рясної зливи - декілька центральних вулиць було затоплено.

В результаті рясної зливи в ніч на 19 серпня в Києві на дорогах біля станції метро «Олімпійська» з’явились величезні прогалини.

Відповідні фото оприлюднила у Facebook журналіст Анастасія Багаліка.

«На стовпах ліхтарів біля Мегамаркету на Антоновича залишилися відмітки з бруду. Можна зрозуміти, де вирувала вода. Але Мегамаркет сухий і цілий. Працює. Я купила там пиріжки по дорозі на роботу. Квартал від перехрестя з Жилянською і до вулиці Фізкультури перекритий. Тут змило асфальт», - зазначила вона.

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Як повідомляв УНІАН, напередодні, 18 серпня столицю знову накрила потужна злива, яка занурила під воду деякі вулиці. Від затоплення постраждали також торгові центри та підземні паркінги.

Особливо складна ситуація виникла біля станції метро «Палац Спорту» у самому центрі столиці. У розташованому поруч ТЦ «Гулівер» в результаті опадів затопило підземний паркінг, супермаркет та ресторан.

На вулиці Басейній біля ТЦ вода йшла по дорозі суцільним потоком, змушуючи водіїв залишати на дорозі автомобілі і навіть вибиратися на дах, а на вулиці Еспланадній затопило припарковані авто.