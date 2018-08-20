Стрілянина біля Харківської міськради: ЗМІ повідомили про чотирьох поранених

Поранень зазнали троє охоронців самої міськради та один поліцейський.

Під час нічної стрілянини біля Харківської міської ради невідомий поранив чотирьох осіб.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Зазначається, що поранень зазнали троє охоронців самої міськради та один поліцейський. Також повідомляється, що зловмисник стріляв із пістолета Макарова.

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Від отриманих поранень поліцейський помер під час надання медичної допомоги. Стало відомо його ім’я – загиблим виявився заступник командира роти Управління патрульної поліції у Харківській області, старший лейтенант поліції 29-річний Дмитро Кирієнко.

Як повідомляв УНІАН, в ніч проти 20 серпня біля Харківськоїміськради невідомий вчинив стрілянину. На місце події одразу прибула поліція, яка застрелила нападника. Зловмисник встиг поранити чотирьох осіб, зокрема поліцейського, який від отриманих поранень загинув.