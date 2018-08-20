У Києві зіткнулися два легковики: є загиблий, багато постраждалих, серед яких - дитина

Серед постраждалих - 11-річний хлопчик, який знаходиться в лікарні у важкому стані.

У Києві зіткнулися "Мерседес віто" та "ВАЗ2171". В результаті зіткнення одна людина загинула, ще 8 госпіталізовані.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

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"В результаті ДТП отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані обидва водія, троє пасажирів "Мерседеса" та четверо пасажирів "ВАЗа". Серед постраждалих - 11-річний хлопчик, який знаходиться в лікарні у важкому стані. Крім того, одна з пасажирок "ВАЗа" померла в медичному закладі", – йдеться в повідомленні.

За фактом події відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідчі встановлять механізм ДТП після проведення експертиз і інших слідчих дій.

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