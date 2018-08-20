Опубліковано відео нападу на міськраду Харкова (відео)

Один раз під час нападу пістолет дав осічку, яку чоловік самостійно нейтралізував.

ЗМІ опублікували відео з камер спостереження всередині Харківської міськради, які зафіксували дії вбивці поліцейського.

Відеозапис, який опинився в розпорядженні видання NewsRoom, починається в той момент, коли злочинець вже знаходиться у холі мерії. У дальньому кутку кадру (біля вхідних дверей) можна розглянути пораненого охоронця, що лежить на підлозі. Якийсь час зловмисник стоїть на місці, а після починає щось говорити і робить два постріли у бік входу. Варто відзначити, що один раз пістолет дає осічку, яку чоловік самостійно нейтралізує.

Незабаром на місце прибувають патрульні, один з яких заглядає всередину. Після цього підозрюваний підходить впритул до дверей, робить один залп - і відходить назад. Зловмисник змінює магазин і знову прямує до входу. Чоловік стріляє тричі, переступає через пораненого охоронця - а потім виходить з будівлі, продовжуючи вести вогонь. За інформацією джерела NewsRoom, зловмисник був застрелений, коли у нього закінчилися патрони.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 серпня біля міськради в Харкові невідомий відкрив стрілянину. Патрульні застрелили зловмисника. Поліцейський, який отримав травми в результаті стрілянини, помер у лікарні. Пораненого охоронця прооперували, його стан важкий.

Повідомлялося, що за фактом стрілянини відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

У зловмисника виявили два пістолети - сигнальний і «Байкал» (пневматичний), які перероблений під стрільбу бойовими патронами. Особу нападника поки не встановлена - на вигляд йому 30-35 років, має спортивну статуру. Експертиза встановила, що нападник під час вчинення злочину перебував у стані алкогольного сп'яніння.