На одеському ринку "7 кілометр" знайшли контрабанду на суму 150 мільйонів доларів (відео)
20:58, 21 серпня 2018Інциденти
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За словами генпрокурора, йдеться про 100 тисяч тонн тканин.
На ринку "7 кілометр" в Одесі виявили контрабанди на 150 мільйонів доларів
На території одеського ринку "7 кілометр" фіксали знайшли 100 тисяч тон контрабандної тканини на суму у 150 мільйонів доларів.
Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко під час брифінгу, йдеться у сюжеті ТСН.
Сотні контейнерів із товаром без жодних документів про розмитнення викрили під час перекриття чергового каналу контрабанди на Одеській митниці.
У Генпрокуратурі припускають, що ці тканини були викрадені з одеської митниці. За даними слідчих зафіксовано факти вивезення 37 контейнерів з нерозмитненим вантажем.
Як повідомляв УНІАН, на Харківщині вилучили партію контрабандного кокаїну на 1,5 мільйона гривень.
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