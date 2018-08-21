На одеському ринку "7 кілометр" знайшли контрабанду на суму 150 мільйонів доларів (відео)

За словами генпрокурора, йдеться про 100 тисяч тонн тканин.

На території одеського ринку "7 кілометр" фіксали знайшли 100 тисяч тон контрабандної тканини на суму у 150 мільйонів доларів.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко під час брифінгу, йдеться у сюжеті ТСН.

Сотні контейнерів із товаром без жодних документів про розмитнення викрили під час перекриття чергового каналу контрабанди на Одеській митниці.

У Генпрокуратурі припускають, що ці тканини були викрадені з одеської митниці. За даними слідчих зафіксовано факти вивезення 37 контейнерів з нерозмитненим вантажем.

Як повідомляв УНІАН, на Харківщині вилучили партію контрабандного кокаїну на 1,5 мільйона гривень.