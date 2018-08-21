На одеському ринку "7 кілометр" знайшли контрабанду на суму 150 мільйонів доларів (відео)

20:58, 21 серпня 2018
Інциденти
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Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко під час брифінгу, йдеться у сюжеті ТСН.

Сотні контейнерів із товаром без жодних документів про розмитнення викрили під час перекриття чергового каналу контрабанди на Одеській митниці.

У Генпрокуратурі припускають, що ці тканини були викрадені з одеської митниці. За даними слідчих зафіксовано факти вивезення 37 контейнерів з нерозмитненим вантажем.

Як повідомляв УНІАН, на Харківщині вилучили партію контрабандного кокаїну на 1,5 мільйона гривень.

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Теги: #Одеса#контрабанда