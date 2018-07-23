На Харківщині вилучили партію кокаїну на 1,5 мільйона гривень

СБУ блокувала діяльність міжнародного угруповання торговців кокаїном.

У Харківській області співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури області викрили та блокували діяльність транснаціонального організованого угруповання торговців кокаїном.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Управління СБУ в Харківській області, під час багатоетапної операції оперативники спецслужби встановили, що наркоділки організували контрабандні поставки з однієї з країн Європи кокаїну, який збували в Україні великими партіями.

За відомостями СБУ, товар ввозився в нашу країну кур’єрами. Правоохоронці задокументували кілька фактів збуту зловмисниками кокаїну та психотропу екстазі.

Наприкінці минулого тижня співробітники СБ України затримали у Харкові одного із учасників угруповання під час збуту чергової партії наркотиків за 30 тис. євро. У наркоділка вилучили три поліетиленові пакети з кокаїном загальною вагою понад 300 грамів.

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За інформацією правоохоронців, роздрібна вартість усієї вилученої під час спецоперації партії наркотиків, за цінами «чорного ринку», становить майже 1,5 млн грн.

Слідчими СБУ здійснюється кримінальне провадження за ознаками ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів в особливо великих розмірах) та ст. 307 (збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Наразі затриманому оголошено підозру в скоєнні злочину, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.