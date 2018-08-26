Руїни: в мережі показали наслідки пожежі на "Новій пошті" в Мукачеві (відео)

Загальна сума збитків та причина пожежі встановлюються правоохоронцями.

Відділення "Нової пошти" на вул. Кооперативна, 4, у Мукачеві Закарпатської області вигоріло майже дотла.

Фото і відео наслідків надзвичайної події оприлюднило місцеве видання Мukachevo.net.

ВІДЕО: YouTube Mukachevo Net

Рятувальникам вдалося врятувати половину складу, в якому розташовувалася "Нова пошта".

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Пожежники, які гасили пожежу, розповіли, що боротися з вогнем було важко, оскільки обвалився дах будівлі, і горіло все, що знаходиться під нею.

Сам пожежу було ліквідовано 25 серпня о 2.40 ночі. Загиблих і постраждалих немає. Загальна сума збитків та причина пожежі встановлюються правоохоронцями.