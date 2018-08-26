этот материал доступен на русском

Руїни: в мережі показали наслідки пожежі на "Новій пошті" в Мукачеві (відео)

03:05, 26 серпня 2018
Інциденти
29 0
Зараз вогонь ліквідовано, але уламки ще димляться / фото mukachevo.net

Фото і відео наслідків надзвичайної події оприлюднило місцеве видання Мukachevo.net.

ВІДЕО: YouTube Mukachevo Net

Рятувальникам вдалося врятувати половину складу, в якому розташовувалася "Нова пошта".

Читайте такожУ ресторані на Хрещатику в Києві сталася пожежа (фото)

Пожежники, які гасили пожежу, розповіли, що боротися з вогнем було важко, оскільки обвалився дах будівлі, і горіло все, що знаходиться під нею.

Сам пожежу було ліквідовано 25 серпня о 2.40 ночі. Загиблих і постраждалих немає. Загальна сума збитків та причина пожежі встановлюються правоохоронцями.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #пожежа#Мукачево#Нова пошта