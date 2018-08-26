Руїни: в мережі показали наслідки пожежі на "Новій пошті" в Мукачеві (відео)
03:05, 26 серпня 2018Інциденти
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Загальна сума збитків та причина пожежі встановлюються правоохоронцями.
Зараз вогонь ліквідовано, але уламки ще димляться / фото mukachevo.net
Відділення "Нової пошти" на вул. Кооперативна, 4, у Мукачеві Закарпатської області вигоріло майже дотла.
Фото і відео наслідків надзвичайної події оприлюднило місцеве видання Мukachevo.net.
ВІДЕО: YouTube Mukachevo Net
Рятувальникам вдалося врятувати половину складу, в якому розташовувалася "Нова пошта".
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Пожежники, які гасили пожежу, розповіли, що боротися з вогнем було важко, оскільки обвалився дах будівлі, і горіло все, що знаходиться під нею.
Сам пожежу було ліквідовано 25 серпня о 2.40 ночі. Загиблих і постраждалих немає. Загальна сума збитків та причина пожежі встановлюються правоохоронцями.
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