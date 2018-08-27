Трагедія на Рівненщині: у пожежі згоріли двоє дітей

Попередня причина пожежі – дитячі пустощі з вогнем.

У Рівненській області внаслідок пожежі, що виникла ввечері 26 серпня в селі Оженин Острозького району, загинули двоє дітей – двоюрідні братик та сестричка.

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Як повідомив УНІАН керівник прес-служби Головного управління ДСНС України у Рівненській області Дмитро Мельник, пожежа виникла в одноповерховій, цегляній господарчій будівлі. На момент прибуття рятувальних підрозділів дерев’яні дах та перекриття будівлі від сильного полум’я обвалилися.

Під час гасіння та розбирання конструкцій бійці ДСНС виявили тіла двох малолітніх дітей - хлопчика 2011 року народження та дівчинки 2012 року народження.

Вогонь знищив дах господарчої будівлі, 30 кв. м перекриття, речі домашнього вжитку, дві тонни сіна. Попередня причина пожежі – дитячі пустощі з вогнем. Проводиться розслідування.