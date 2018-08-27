У Львові похорон військового закінчився бійкою й сокирою в труні (фото, відео)

21-річного українського військового Мар’яна Найду поховали із сокирою у труні.

У неділю, 26 серпня, під час похорону загиблого на фронті Мар’яна Найди близько сотні чоловіків у чорних футболках намагались перешкодити похованню військового.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав колишній директор «Личаківського цвинтаря» Ігор Гавришкевич, що став очевидцем події.

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"... В їхній розмові було чути про язичництво, про рунвіру та офіційно у мікрофон про те, як ховали вікінгів з мечем і сокирою, про нібито заповіт загиблого поховати його за їхнім звичаєм, бо він був їх другом. Один таки поклав сокиру в труну і нагадав про традицію спалення", – розповів Гавришкевич.

За його словами, коли отець Степан Сус просив не перешкоджати похованню, чоловіки у чорних футболках, які представились друзями загиблого, почали нецензурно висловлюватись і погрожували йому.

Отець нагадав усім присутнім, що при відсутності письмового заповіту померлого обряд поховання визначають його найближчі родичі. Тож після конфлікту мати загиблого погодилась, щоб її сина поховали із сокирою у труні.

Під час похорону також сталася бійка між військовими та чоловіками, які представились друзями загиблого, передає ZAXID.NET. У прес-службі Нацполіції Львівщини наразі не коментують цю ситуацію.