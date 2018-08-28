Біля Сєвєродонецька четверту добу горить хімзавод "Азот"

Гасіння пожежі ускладнюється глибиною залягання мулу до 7,5 м та можливістю провалів.

Поблизу Сєвєродонецька горить шламонакопичувач заводу "Азот".

Як повідомляє Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Луганській області, продовжуються роботи з ліквідації пожежі на шламонакопичувачі №1 ПрАТ "Азот".

Станом на 6.00 площа пожежі становить 6 га, відкритого горіння немає, спостерігається тління і задимлення. Гасіння пожежі ускладнюється глибиною залягання мулу до 7,5 м та можливістю провалів.

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У даний час до ліквідації вогню залучено 7 одиниць техніки та 28 чоловік особового складу.

Розпочато затоплення шламонакопичувача відпрацьованими стічними водами підприємства, проводяться роботи з прокладання електромереж для підключення електричних насосів.

У відомстві не уточнюють, коли розпочалась пожежа. Разом з тим, за даними місцевих ЗМІ, загоряння виникло чотири дні тому.

Як повідомляв УНІАН, пожежу на сміттєзвалищі поблизу Балаклії ліквідували за допомогою гелікоптера.