З'явилися подробиці звірячого вбивства українки в Мексиці

Слідство встановило, що українка була вдома зі своїм другом, потім під ранок вийшла в магазин. І не повернулася.

У Мексиці 11 серпня жорстоко вбили 37-річну українку Ярославу Ненастіну - частини тіла знайшли в полі неподалік від міста Сан-Педро-Чолуле.

Як розповіла знайома Ярослави, Ольга, у вбивстві підозрюють 33-річного мексиканця Альфонсо. Щоправда, за чутками, Альфонсо може бути пов'язаний з політикою і його можуть навіть випустити, передає "Обозреватель".

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Вбивство сталося з 10 на 11 серпня, в ніч з п'ятниці на суботу. "Начебто вони зі своїм хлопцем посварилися. І вона вийшла на вулицю, пішла в сусідній цілодобовий магазин, може, за сигаретами або водою. Потім з камер відеоспостереження видно, що вона сідає в таксі і їде. Як вона опинилася з цим вбивцею - ніхто не знає, і що там сталося - теж, поки йде слідство. Може, він хотів її зґвалтувати, а вона пручалася. Її розірвані частини тіла знайшли на полі, впізнали за татуюванням, її телефоном, ключами", - каже знайома дівчини.

Слідство також встановило, що Ярослава була вдома зі своїм другом, потім під ранок вийшла в магазин. І не повернулася. Стурбований друг дзвонив їй, вона повідомила, що вдома у якогось Альфонсо у муніципалітеті Хуехотцинго. Більше звісток від неї не було, товариш звернувся до прокуратури. Там встановили, що Ярослава була в будинку Альфонсо у районі Ла-Джой. У нього провели обшук, знайшли якісь речові докази, і його заарештували.

Слідство затягується, поки ще тривають експертизи, роблять ДНК - аналізи. "Підозрюваний під слідством. Але за чутками, він пов'язаний з політикою і, можливо, його можуть випустити. Це поки що чутки, але мама Ярослави, Анжеліка, збирає гроші на адвоката. У них самих грошей немає, все, що було, вони заплатили за переїзд", - каже знайома.

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