На вокзалі у Києві зловмисник з ножем відібрав речі у двох чоловіків та намагався продати їх неподалік

У залі очікування залізничного вокзалу зловмисник з ножем напав на двох чоловіків та відібрав особисті речі.

У Києві прокуратура повідомила про підозру 36-річному чоловіку, який на Центральному залізничному вокзалі у Києві 25 серпня здійснив розбійний напад на двох подорожуючих громадян. У залі очікування залізничного вокзалу зловмисник з ножем напав на них та відібрав особисті речі.

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Невдовзі правоохоронцям вдалося затримати нападника неподалік вокзалу під час спроби збути викрадене майно, повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва. Наразі злочинцю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 187 КК України (розбій). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Києві на вокзалі чоловікові встромили ножа в голову через зауваження.