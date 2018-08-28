Жорстоко побитій у Чернігові школярці знову погрожують розправою (фото)

Погрози, за словами мами дівчинки, надходять з фейкових сторінок.

Поліні Малоштан, чернігівській школярці, яку понад рік тому жорстоко побили дівчатка-підлітки, знову почали надходити погрози.

Про це повідомила мама дівчинки. "Поліна все літо просиділа вдома. А наступне засідання суду тільки 24 жовтня", - зазначила "Обозревателю" Валентина Малоштан.

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І ось через рік Поліна знову почала отримувати погрози. Мама дівчинки показала їх журналістам.

"Поліна на YouTube веде свій блог. Розповідає про те, як вона живе, чим займається. Загалом навчається. І одне з відео прокоментувала її старша сестра Юля. І одразу з'явилися ось ці повідомлення. Хто їх писав, ми не знаємо, вони послані з фейкових сторінок. Але звичайно, ми побоюємося за Поліну. Коли вона йде зі школи, вмикає телефон і ми розмовляємо всю дорогу, щоб знати, де вона і що з нею. На тренування її проводжаю я, тому - тренер. У школі вчителі теж стежать. Ось так тепер і живемо. Зате її кривдниці відпочивають на морі. Але нікуди їхати ми не збираємося, ми тут жили і будемо жити", - каже Валентина Малоштан.

У квітні минулого року в мережі з'явилося відео, де троє дівчат (Маша, Настя - неповнолітні, Євгенія Тимченко - першокурсниця педінституту, яку після інциденту відрахували) б'ють Поліну Малоштан. Тягають за волосся, б'ють руками, ногами, а коли Поліна опиняється на землі, копають ногами на спину і навіть в голову. Все це знімають на відео.