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У Києві загорілася 20-поверхова будівля бізнес-центру (відео)

15:03, 29 серпня 2018
Інциденти
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Біля станції метро "Бориспільська" загорівся бізнес-центр / скріншот відео dtp.kiev.ua

Як повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій міста Києва, загорівся рекламний щит на рівні 20 поверху будівлі.

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 08:43. О 09:11 вогонь було ліквідовано за допомогою порошкового вогнегасника.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня у Києві сталася масштабна пожежа на заводі "Маяк".

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Теги: #Київ#пожежа