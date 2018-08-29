У Києві загорілася 20-поверхова будівля бізнес-центру (відео)
15:03, 29 серпня 2018Інциденти
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Загорівся рекламний щит на рівні 20 поверху будівлі.
Біля станції метро "Бориспільська" загорівся бізнес-центр / скріншот відео dtp.kiev.ua
У Дарницькому районі Києва на 20-поверховій будівлі бізнес-центру на Харківському шосе сталася пожежа.
Як повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій міста Києва, загорівся рекламний щит на рівні 20 поверху будівлі.
Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 08:43. О 09:11 вогонь було ліквідовано за допомогою порошкового вогнегасника.
Як повідомляв УНІАН, 28 серпня у Києві сталася масштабна пожежа на заводі "Маяк".
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