У Києві загорілася 20-поверхова будівля бізнес-центру (відео)

Загорівся рекламний щит на рівні 20 поверху будівлі.

У Дарницькому районі Києва на 20-поверховій будівлі бізнес-центру на Харківському шосе сталася пожежа.

Як повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій міста Києва, загорівся рекламний щит на рівні 20 поверху будівлі.

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 08:43. О 09:11 вогонь було ліквідовано за допомогою порошкового вогнегасника.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня у Києві сталася масштабна пожежа на заводі "Маяк".