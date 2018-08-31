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З пелюстками троянд: у Дніпрі хлопець з дівчиною викинулися з вікна ТЦ (фото)

10:31, 31 серпня 2018
Інциденти
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У Дніпрі хлопець з дівчиною викинулися з вікна 8-го поверху / фото Дмитро Федоров / Інформатор

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Як повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області, правоохоронці встановили, що 16-річна дівчина та 18-річний хлопець протягом кількох днів винаймали житло у Дніпрі. 

Зазначається, що за даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

Як повідомляє "Інформатор", пара викинулася з будівлі ТЦ "МОСТ Сіті". Працівники торговельного центру нічого не чули. Але вони впевнені, що це самогубство, і воно пов'язане з неблагополучними іграми в соціальних мережах.

Біля тіл загиблих були розкидані пелюстки троянд, зазначає видання.

Біля тіл загиблих були розкидані пелюстки троянд / Дмитро Федоров / Інформатор

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня в Одесі чоловік випав із 7-го поверху готелю «Чорне море».

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Теги: #Дніпро#самогубство