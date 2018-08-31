З пелюстками троянд: у Дніпрі хлопець з дівчиною викинулися з вікна ТЦ (фото)

Працівники торговельного центру впевнені, що самогубство пов'язане з неблагополучними іграми в соціальних мережах

Близько 7.00 у Дніпрі хлопець та дівчина розбилися на смерть, вистрибнувши з вікна восьмого поверху будівлі на вулиці Глінки.

Читайте такожВ Україні з'явилася ще одна жертва суїцидальної гри "Момо" - ЗМІ (фото)

Як повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області, правоохоронці встановили, що 16-річна дівчина та 18-річний хлопець протягом кількох днів винаймали житло у Дніпрі.

Зазначається, що за даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

Як повідомляє "Інформатор", пара викинулася з будівлі ТЦ "МОСТ Сіті". Працівники торговельного центру нічого не чули. Але вони впевнені, що це самогубство, і воно пов'язане з неблагополучними іграми в соціальних мережах.

Біля тіл загиблих були розкидані пелюстки троянд, зазначає видання.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня в Одесі чоловік випав із 7-го поверху готелю «Чорне море».