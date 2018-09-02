У Миколаєві зарізали відомого вченого - ЗМІ

Професор Микола Шитюк був знайдений з ножем у спині господинею зйомної квартири.

Чоловік, знайдений сьогодні з ножем у спині в квартирі будинку по вул. 3-й Слобідській у Миколаєві, виявився професором Миколаївського національного університету ім. Сухомлинського Миколою Шитюком.

Про це «Новинам-N» повідомило джерело в прокуратурі.

Микола Шитюк був знайдений з ножем у спині господинею зйомної квартири.

Жінка, яка здала йому квартиру на три години, після закінчення цього часу почала дзвонити своєму орендарю, однак його телефон не відповідав. Коли вона приїхала на квартиру, то виявила квартиранта з ножем у спині без ознак життя.

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На місце події прибули слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції, експерти.

Тіло вбитого Миколи Шитюка після проведення всіх оперативно-слідчих дій на місці було відправлено на судово-медичну експертизу. З якою метою Микола Шитюк опинився на зйомній квартирі, і що саме там сталося, належить з'ясувати слідству.

Варто відзначити, що тіло Шитюка було знайдено в тому самому будинку, в якому у 2012 році зґвалтували Оксану Макар.

Професор Шитюк був одним з найбільш відомих в Україні та за її межами дослідників Голодомору 1933 року. Він автор понад 200 наукових праць, опублікованих як у нашій країні, так і за кордоном.

З 2008 року обіймав посаду директора навчально-наукового інституту історії, політології та права Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.