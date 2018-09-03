В Харкові дев’ятикласниця вистрибнула з багатоповерхівки, залишивши передсмертну записку

Дівчина стрибнула з балкона 14-го поверху.

У Харкові учениця 9 класу наклала на себе руки.

Цей факт підтвердили «Харків. Коментарям» у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Трагедія сталася на Салтівському шосе, 73-Б. За попередніми даними, дівчина стрибнула з балкона 14-го поверху, від отриманих травм вона загинула на місці.

В поліції зазначили, що в квартирі знайшли записку, написану школяркою. На місці трагедії ще продовжують працювати правоохоронці, вони встановлюють всі обставини, що могли підвести неповнолітню до фатального вчинку.

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Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі 31 серпня 16-річна дівчина і 18-річний хлопець вчинили самогубство, вистрибнувши з 8-го поверху будинку в центрі міста. На опублікованих фотографіях з місця трагедії видно, що перед суїцидом пара виклала доріжку з троянд, а також залишила передсмертну записку, яка починається словами "Ми відчули цей гребаний та прекрасний дивовижний світ".