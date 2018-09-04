У Харкові підірвали бомбу посеред вулиці, є постраждалий (фото)

Сьогодні близько 1:50 на бульварі Жасміновому біля одного із будинків невідомий кинув вибуховий предмет.

У Харкові внаслідок вибуху саморобної вибухівки у дворі багатоповерхівки постраждав чоловік.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, сьогодні, 4 вересня, близько 1:50 на бульварі Жасміновому біля одного з будинків невідомий кинув вибуховий предмет.

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За викликом виїжджала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління. Працівники поліції провели огляд місця події та зібрали речові докази. Попередньо встановлено, що стався вибух саморобного вибухового пристрою.

«Внаслідок події до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги доставили 30-річного чоловіка з осколковим пораненням. Стан його здоров’я задовільний», - йдеться у повідомленні.

Наразі поліцейські затримали зловмисника. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.

Як повідомляв УНІАН, у Рівному невідомі підпалили автомобіль депутата міськради.