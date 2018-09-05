У Дніпрі активіста побили за гарний настрій (фото)

Потерпілому зламали руку, він також отримав садна та кілька гематом.

У Дніпрі невідомі побили активіста та волонтера Олега Чистопольцева. За його словами, причиною конфлікту стала його посмішка та гарний настрій.

Як розповів сам Чистопольцев у Facebook, інцидент стався вчора ввечері на вулиці Антоновича,70.

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«Загалом, справи були такими - я переходив дорогу навпроти будівлі за цією адресою і з авто, що стояло в потоці, почув від молодого зухвалого спортивного молодика питання - Ти чого посміхаєшся? (!!!) На що я знову ж таки через те, що перебував у прекрасному настрої, спокійно на ходу відповів - їдь собі спокійно, ти тут ні до чого. "Спортику", як видно, цього здалося мало і він сказав, що зараз припаркується і щось там... На що я ще раз йому нормально повторив те, що сказав раніше. Сказавши це я пішов і сів у своє припарковане недалеко авто. Приблизно хвилин через 5 двері авто різко відкрив "спортик" і відразу почав наносити удари руками і ногами», - розповів постраждалий.

За його словами, з нападником був ще один чоловік. Коли Чистопольцев, який намагався захиститися, вийшов зі свого автомобіля, невідомі почали бити його вже удвох.

«Я, природно, склавши руки не стояв захищатися. Але через чисельну та фізичну переваги їм пару разів вдалося збити мене з ніг і нанести кілька акцентованих ударів ногами. Судячи з усього одним з яких, як виявилося пізніше, вони зламали мені руку. Це найбільш серйозна і дуже несвоєчасна травма. Все інше дрібниці - садна і кілька невеликих гематом», - зазначив активіст.

Чистопольцев викликав поліцію, яка їхала на виклик 20-25 хвилин. Дочекавшись правоохоронців, він проїхав з ними у райвідділ і написав заяву.

«Для чого я написав цей пост? Для того, щоб попередити вас про те, що на жаль і таке можливо, комусь може не сподобатись що ви посміхаєтеся і вас можуть спробувати побити навіть серед білого посеред вулиці при купі свідків. Просто будьте готові до подібного», - додав постраждалий.

Свою публікацію Чистопольцев супроводив фотографіями, на одній з яких відзнято і нападника.

Нагадаємо, 3 вересня група підлітків жорстоко побила хлопця в Кам'янському Дніпропетровської області.