На Львівщині іноземець на авто прорвався через українсько-польський кордон

Іномарка знесла ворота і блокувальні засоби зупинки на пункті пропуску, але була зупинена поліцейськими.

На Львівщині у пункті пропуску через українсько-польський державний кордон «Краковець» працівники поліції сьогодні, 5 вересня, затримали водія автомобіля Renault, який прорвався зі сторони Польщі на українську територію, пошкодивши ворота та засоби блокування з обох сторін кордону.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Львівської області.

«Автомобіль Renault прорвався через українсько-польський кордон, зі сторони Польщі, позбивав засоби промислової зупинки. Був зупинений працівниками патрульної поліції шляхом блокування службовим автомобілем. Водій затриманий і переданий прикордонникам. Службовий транспорт українських поліцейських не пошкодив», - зазначається у повідомленні.

Читайте такожВ Харкові на ходу загорілася машина (відео)

Як уточнили кореспонденту УНІАН у прес-службі Мостиського прикордонного загону, інцидент стався сьогодні, близько 09.00. Автомобіль Renault з номерами швейцарської реєстрації прорвався з території Польщі (пункт пропуску «Корчова»), зніс ворота і засоби блокування у двох пунктах пропуску – «Корчова» і «Краковець» (Україна), і внаслідок сильних пошкоджень іномарка зупинилася біля місця несення служби українських працівників поліції.

«Порушника затримано. Проводяться заходи зі встановлення всіх обставин порушення. Також організовано взаємодію з прикордонниками Польщі. Попередньо встановлено, що чоловік є іноземцем, а його автівка мала швейцарську реєстрацію. Зважаючи на стан затриманого, він може бути під впливом наркотичних засобів або алкоголю», - додали у Держприкордонслужбі України.

Раніше на кордоні з Білоруссю затримали українця-втікача з виправної колонії.