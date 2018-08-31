На кордоні з Білоруссю затримали українця-втікача з виправної колонії

За словами затриманого, він хотів потрапити на територію Росії.

Прикордонники житомирського загону затримали біля кордону з Білоруссю злочинця, який втік із виправної колонії і намагався покинути територію України.

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Як повідомляється на сайті ДПСУ, прикордонний наряд від відділу «Овруч» виявив особу без документів, яка в обхід пункту пропуску намагалась порушити державний кордон з Білоруссю. Відсутність документів чоловік пояснив їх втратою, а рух в напрямку держкордону – бажанням потрапити на територію Російської Федерації.

В подальшому було встановлено, що затриманий є українцем, жителем Жмеринки, і перебуває в розшуку. Правоохоронці розшукували його з початку серпня за втечу з виправної колонії, де він відбував покарання у вигляді 4 років позбавлення волі за вчинення розбою.

Зазначається, що особу притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу порушення державного кордону та передано співробітникам поліції.

Нагадаємо, у квітні на Житомирщині затримали особливо небезпечного злочинця, який втік з установи виконання покарань.