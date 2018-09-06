Від гуркоту здригнулася земля: у центрі Ужгорода впав будівельний кран (фото, відео)

Постраждалих внаслідок інциденту немає, наразі очікується прибуття правоохоронців.

У центрі Ужгорода біля Драматичного театру впав будівельний кран із сусіднього будівництва.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє журналіст Віталій Глогола, який вів пряму трансляцію з місця подій.

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Він показав, як кран після того, як перевернувся, стоїть на задніх колесах. За словами свідків, уся набережна здригнулася від гуркоту.

"Біля Драмтеатру перевернувся будівельний кран. Знесло два ліхтарі, дві сріблясті ялинки. На щастя ніхто з людей не постраждав. На фото видно, як КамАЗ який підіймав стрілу став дибки", - повідомив Глагола.

За інформацією журналіста, наразі очікується прибуття правоохоронців.