Через вітер в Івано-Франківську впав 34-тонний будівельній кран: загинуло двоє людей (відео)

13:00, 30 січня 2018
Інциденти
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В Івано-Франківську впав бюдівельний кран, загинуло двоє людей / кадр з відео ТСН

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів Івано-Франківського міськвиконкому, подія трапилась сьогодні зранку на вулиці Елеваторній.

«На вулиці Елеваторній, 16 впав кран вагою 34 тонни, в результаті чого загинуло двоє людей», - зауважили в управлінні.

За словами рятувальників, через сильний вітер знесло кран, який впав на автомобіль.

Загинули двоє людей, які перебували в кабіні авто. Ще семеро людей знаходилися в кузові автомобіля. Вони отримали сильний стрес, зараз з ними працюють психологи.

Тіла загиблих вирізали з кабіни за допомогою спеціальної техніки. Наразі з’ясовуються причини трагедії.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня на Полтавщині впав гелікоптер, внаслідок чого загинуло четверо людей.

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Теги: #Івано-Франківськ#внав кран