Через вітер в Івано-Франківську впав 34-тонний будівельній кран: загинуло двоє людей (відео)

Через сильний вітер кран знесло і він впав на автомобіль.

В Івано-Франківську внаслідок падіння будівельного крану загинуло двоє людей.

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів Івано-Франківського міськвиконкому, подія трапилась сьогодні зранку на вулиці Елеваторній.

«На вулиці Елеваторній, 16 впав кран вагою 34 тонни, в результаті чого загинуло двоє людей», - зауважили в управлінні.

За словами рятувальників, через сильний вітер знесло кран, який впав на автомобіль.

Загинули двоє людей, які перебували в кабіні авто. Ще семеро людей знаходилися в кузові автомобіля. Вони отримали сильний стрес, зараз з ними працюють психологи.

Тіла загиблих вирізали з кабіни за допомогою спеціальної техніки. Наразі з’ясовуються причини трагедії.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня на Полтавщині впав гелікоптер, внаслідок чого загинуло четверо людей.